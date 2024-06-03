В Хиросиму прибыл внук создателя атомной бомбы

В японский город Хиросима прибыл с визитом Чарльз Оппенгеймер — внук создателя американской атомной бомбы Роберта Оппенгеймера. Об этом сообщает ТАСС.

© Соцсети

Отмечается, что внук знаменитого физика прибыл в Японию еще 1 июня. Во время своего визита Чарльз Оппенгеймер встретился с местной жительницей, которая пережила американскую бомбардировку Хиросимы 6 августа 1945 года. Кроме того, он также посетил мемориал жертвам атомного удара.

«Поскольку напряженность между крупными державами возрастает, а гонка вооружений продолжается, сейчас самое время поучиться советам моего деда, который подчеркивал необходимость международной солидарности, и подумать о мире во всем мире. Визит в Хиросиму стал поводом для изучения прошлого, и благодаря беседам, которые я там провел, я узнал о последствиях атомной бомбардировки и почувствовал, что, как человеческие существа, мы не должны использовать никакие виды бомб, включая атомные», — рассказал Чарльз на пресс-конференции по итогам визита.

Ранее министр обороны Франции напомнил об ответственности ядерных держав.