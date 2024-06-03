Минюст США отказался комментировать новый запрос РФ по взрывам на "Северных потоках"

Министерство юстиции США отказалось давать комментарии по поводу нового запроса относительно взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2", направленного Москвой Вашингтону, и уточнять, намерена ли американская сторона оказывать российской содействие в расследовании этого теракта.

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"Мы отказываемся комментировать", - заявили ТАСС в Минюсте США, одновременно выполняющем функции генеральной прокуратуры, отвечая на вопросы на этот счет.

Как ранее сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов, дополнительные запросы были направлены в США, Германию, Францию и Кипр.

По его словам, "несмотря на имеющиеся факты, компетентные органы США, Кипра и Франции не проводили расследования обстоятельств финансирования и иного содействия в совершении указанных актов терроризма, а компетентные органы ФРГ уклоняются от исполнения своих международных обязательств по сотрудничеству с Российской Федерацией".