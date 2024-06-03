Байден прокомментировал начало судебного процесса над своим сыном

Президент США Джо Байден по случаю начала отбора присяжных для рассмотрения дела о нарушениях при обороте оружия против его сына Хантера заявил, что испытывает «безграничную любовь» к нему и гордится им. Об этом сообщает РИА Новости.

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Байден подчеркнул, что они вместе с женой Джилл очень любят своего сына, и гордятся тем человеком, которым он является сегодня.

Президент добавил, что как отец «испытывает безграничную любовь» к своему сыну и вместе с супругой продолжит поддерживать его.

До этого сообщалось, что апелляционный суд в Пенсильвании отклонил ходатайство сына действующего президента США Джо Байдена Хантера Байдена по закрытию дела о хранении оружия. Его обвиняют в трех правонарушениях: двух установленных случаях лжи в письменной форме в ответе на вопрос о хранении и употреблении наркотиков в 2018 году, а также во владении огнестрельным оружием, несмотря на запрет на это для наркозависимых.

Также стало известно, что Хантер Байден с 2019 года судится по делу о невыплате алиментов бывшей супруге, которой он должен более $2,9 млн.