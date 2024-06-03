Израиль будет продолжать боевые действия в секторе Газа, рассказал на заседании в комиссии Кнессета (парламент) по иностранным делам и обороне премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Вместе с тем, уточнил глава кабмина, ЦАХАЛ может сделать паузу на 42 дня ради освобождения заложников, пишет ТАСС.

Накануне президент США Джо Байден представил трехэтапный план урегулирования напряженности в анклаве, который, по его словам, был предложен израильской стороной.

«Израиль может приостановить боевые действия на 42 дня, чтобы вернуть заложников. Но мы не можем прекращать войну. Иранцы и все наши враги смотрят на нас, желая увидеть, сдадимся ли мы. Распространяется очень много ложных новостей», — подчеркнул Нетаньяху.

Премьер уточнил, что американский лидер только частично озвучил предложение Израиля. В полной версии говорится о том, что война действительно будет остановлена. Но после возвращения заложников пройдет обсуждение последующих этапов.

Названа роль США в планировании операции Израиля в Рафахе

Напомним, что конфликт на Ближнем Востоке начался 7 октября. В ходе противостояния погибло больше количество гражданских лиц с обеих сторон.

Россия, Китай, Бразилия с самых первых дней войны призывают Израиль и палестинское движение ХАМАС сесть за стол переговоров, решить все вопросы мирным путем.