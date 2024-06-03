И.О. президента Ирана не будет участвовать в президентских выборах

Исполняющий обязанности президента Ирана Мохаммад Мохбер не будет баллотироваться на пост главы государства на будущих выборах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Tasnim.

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Напомним, что Мохбер занял пост исполняющего обязанности президента Ирана после гибели Эбрахима Раиси — прошлого иранского лидера, который 19 мая погиб в авиакатастрофе. Как сообщает источник, Мохбер решил не выдвигать свою кандидатуру на предстоящие внеочередные выборы, хоть и получил несколько соответствующих просьб.

«Осведомленный источник сообщил корреспонденту редакции политических новостей информационного агентства Tasnim, что исполняющий обязанности президента Мохаммад Мохбер, несмотря на просьбы к нему в течение последних дней зарегистрироваться для участия в президентских выборах, предпочел не регистрироваться и определенно не будет кандидатом», — сообщили в источнике.

Напомним, что 19 мая Эбрахим Раиси умер в результате крушения президентского вертолета.