И.О. президента Ирана не будет участвовать в президентских выборах
Исполняющий обязанности президента Ирана Мохаммад Мохбер не будет баллотироваться на пост главы государства на будущих выборах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Tasnim.
Напомним, что Мохбер занял пост исполняющего обязанности президента Ирана после гибели Эбрахима Раиси — прошлого иранского лидера, который 19 мая погиб в авиакатастрофе. Как сообщает источник, Мохбер решил не выдвигать свою кандидатуру на предстоящие внеочередные выборы, хоть и получил несколько соответствующих просьб.
«Осведомленный источник сообщил корреспонденту редакции политических новостей информационного агентства Tasnim, что исполняющий обязанности президента Мохаммад Мохбер, несмотря на просьбы к нему в течение последних дней зарегистрироваться для участия в президентских выборах, предпочел не регистрироваться и определенно не будет кандидатом», — сообщили в источнике.
Напомним, что 19 мая Эбрахим Раиси умер в результате крушения президентского вертолета.