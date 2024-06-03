Зеленский не будет подтверждать свою легитимность в КС

Оснований для обращения Владимира Зеленского в Конституционный суд Украины по поводу своей легитимности нет. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила заместитель главы офиса украинского лидера Ирина Мудрая в интервью украинским СМИ.

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Напомним, что официально срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам политик заявлял, что голосование сейчас будет «несвоевременным».

«Учитывая нормы конституции, законодательство и договоренности парламентских фракций, я считаю, у президента нет оснований обращаться в Конституционный суд», — сказала Мудрая.

По ее словам, осенью прошлого года прошли консультации при участии ЕС, США, представителей групп и фракций Верховной рады. Тогда стороны подписали заключение о достижении согласия и взаимопонимания о том, что выборы пройдут после окончания конфликта, а парламент разработает для этого специальный закон. На это заложили не менее шести месяцев после завершения военного положения, заключила Мудрая.