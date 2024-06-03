Соединенные Штаты в настоящее время приближаются к войне, предупредил в социальных сетях бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее сенатор от американского штата Юта Майк Ли предположил, что политика президента США Джо Байдена в отношении Украины может напрямую вовлечь страну в конфликт.

«Мы фактически являемся свидетелями конца послевоенного либерального политического порядка», — отметил Макгрегор.

Напомним, что российские официальные лица неоднократно заявляли: Москва не желает прямого конфликта с Североатлантическим альянсом, остается открытой к диалогу.