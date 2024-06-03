Пока вы не уснули: нарушение на ЗАЭС «столпов ядерной защиты» и шар в небе над Москвой
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Глава МАГАТЭ заявил о нарушении на ЗАЭС всех «столпов ядерной защиты»
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что каждый из столпов ядерной безопасности организации был нарушен и скопрометирован на Запорожской АЭС, передает ТАСС.
«Ситуация на Запорожской атомной электростанции остается нестабильной. Все семь столпов ядерной и физической безопасности полностью или частично скомпрометированы», — заявил Гросси.
Евросоюз планирует лишить Венгрию права вето
Евросоюз может предпринять экстраординарные шаги для лишения Венгрии права вето при ее грядущем председательстве в ЕС по ротации. Об этом пишет Politico.
С начала 2024 года в ЕС по ротации председательствует Бельгия, в июле председательство перейдет к Венгрии. Оказалось, что этим фактом очень обеспокоена министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лахбиб.
Российские пилоты заметили белый шар в небе над Москвой
Пилоты российской авиакомпании Utair заметили белый шар в небе над Москвой. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.
Нештатная ситуация произошла 1 июня на рейсе Boeing 737-800 из Тюмени. По данным источника, экипаж воздушного судна доложил о шаре белого цвета с подвесом в 52 километрах к северо-западу от столицы.
В Британии заявили о готовности применить ядерное оружие
Лидер оппозиционной британской Лейбористской партии Кир Стармер в рамках предвыборной кампании заявил, что в случае прихода к власти он будет готов применить ядерное оружие. Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал на пресс-конференции, посвященной оборонной программе лейбористов
Стармер подчеркнул, что ядерное сдерживание — фундаментальная часть британской обороны. Это означает, что власти страны должны быть готовы его использовать при необходимости. Вместе с тем претендующий на пост премьер-министра не должен излагать обстоятельства, при которых ядерное оружие могут применить — политик считает, что это безответственно.
Израиль согласился приостановить бои в Газе на 42 дня
Израиль будет продолжать боевые действия в секторе Газа, рассказал на заседании в комиссии Кнессета (парламент) по иностранным делам и обороне премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Вместе с тем, уточнил глава кабмина, ЦАХАЛ может сделать паузу на 42 дня ради освобождения заложников, пишет ТАСС.
Накануне президент США Джо Байден представил трехэтапный план урегулирования напряженности в анклаве, который, по его словам, был предложен израильской стороной.
Лукашенко назвал условие для мира на Украине
Если американцы захотят, то мир на Украине установится уже завтра, но им этого не надо. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам переговоров с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом в Улан-Баторе.
"Если американцы пойдут на то, чтобы там был мир, он завтра будет. Но им это не надо. Поэтому разберитесь, кто здесь виноват, а кто прав", - сказал Лукашенко, отвечая журналистам на критику в связи с проведением РФ спецоперации на Украине и поддержкой со стороны Белоруссии, сообщает агентство БелТА.
Baza сообщила о подрыве автомобиля с семьей в российском регионе
Telegram-канал Baza сообщил, что в Курской области семья на машине подорвалась на неизвестном устройстве. Как утверждают источники канала, взрыв уничтожил машину, три человека госпитализированы.
Baza пишет, что взрыв произошел утром 2 июня на трассе между селом Козино (находится у российско-украинской границы) и поселком Крупец. По сообщению канала, семья из трех человек, среди которых был 15-летний подросток, ехала на «Шевроле-Ланос» и наехала на пакет, лежащий прямо на полосе.
МИД прокомментировал возможность применения Киевом Patriot в небе над РФ
Запад идет по пути эскалации, Россия примет все необходимые меры по нейтрализации угроз. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя возможное применение Киевом зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в небе над Россией.
Microsoft обвинила Россию в попытке сорвать Олимпийские игры во Франции
Компания Microsoft подготовила доклад, в котором утверждается, что Россия стремится дискредитировать Олимпиаду в Париже с помощью фейковых видеороликов.
«Россия наращивает кампанию по злонамеренной дезинформации против Франции, президента Эммануэля Макрона, Международного олимпийского комитета (МОК) и Олимпийских игр 2024 года в Париже. Россия десятилетиями планировала сорвать Олимпийские игры, но Центр анализа угроз Microsoft (MTAC) обнаружил, что её тактика сочетается с искусственным интеллектом (ИИ) во вредоносной деятельности, которая может усилиться по мере приближения церемонии открытия в Париже в 2024 году. Эти операции преследуют две основные цели: очернить репутацию МОК и создать напряжённую обстановку с возможыми вспышками насилия в Париже во время Игр», — сообщается в докладе организации.
Россияне начали избавляться от китайских машин
В России весной 2024 года на 71,6% выросло предложение по перепродаже подержанных китайских автомобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Авито Авто».
Спрос на подержанные китайские автомобили, продающиеся по объявлениям на маркетплейсе, вырос весной 2024 года на 15,2% год к году. Наибольший интерес зафиксирован к продукции Geely.