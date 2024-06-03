Пока вы не уснули: нарушение на ЗАЭС «столпов ядерной защиты» и шар в небе над Москвой

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Глава МАГАТЭ заявил о нарушении на ЗАЭС всех «столпов ядерной защиты»

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что каждый из столпов ядерной безопасности организации был нарушен и скопрометирован на Запорожской АЭС, передает ТАСС.

«Ситуация на Запорожской атомной электростанции остается нестабильной. Все семь столпов ядерной и физической безопасности полностью или частично скомпрометированы», — заявил Гросси.

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Евросоюз планирует лишить Венгрию права вето

© Imago/TACC

Евросоюз может предпринять экстраординарные шаги для лишения Венгрии права вето при ее грядущем председательстве в ЕС по ротации. Об этом пишет Politico.

С начала 2024 года в ЕС по ротации председательствует Бельгия, в июле председательство перейдет к Венгрии. Оказалось, что этим фактом очень обеспокоена министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лахбиб.

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Российские пилоты заметили белый шар в небе над Москвой

© Dreamstime.com

Пилоты российской авиакомпании Utair заметили белый шар в небе над Москвой. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла 1 июня на рейсе Boeing 737-800 из Тюмени. По данным источника, экипаж воздушного судна доложил о шаре белого цвета с подвесом в 52 километрах к северо-западу от столицы.

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В Британии заявили о готовности применить ядерное оружие

Лидер оппозиционной британской Лейбористской партии Кир Стармер в рамках предвыборной кампании заявил, что в случае прихода к власти он будет готов применить ядерное оружие. Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал на пресс-конференции, посвященной оборонной программе лейбористов

Стармер подчеркнул, что ядерное сдерживание — фундаментальная часть британской обороны. Это означает, что власти страны должны быть готовы его использовать при необходимости. Вместе с тем претендующий на пост премьер-министра не должен излагать обстоятельства, при которых ядерное оружие могут применить — политик считает, что это безответственно.

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Израиль согласился приостановить бои в Газе на 42 дня

Израиль будет продолжать боевые действия в секторе Газа, рассказал на заседании в комиссии Кнессета (парламент) по иностранным делам и обороне премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Вместе с тем, уточнил глава кабмина, ЦАХАЛ может сделать паузу на 42 дня ради освобождения заложников, пишет ТАСС.

Накануне президент США Джо Байден представил трехэтапный план урегулирования напряженности в анклаве, который, по его словам, был предложен израильской стороной.

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Лукашенко назвал условие для мира на Украине

© БелТА/ТАСС

Если американцы захотят, то мир на Украине установится уже завтра, но им этого не надо. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам переговоров с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом в Улан-Баторе.

"Если американцы пойдут на то, чтобы там был мир, он завтра будет. Но им это не надо. Поэтому разберитесь, кто здесь виноват, а кто прав", - сказал Лукашенко, отвечая журналистам на критику в связи с проведением РФ спецоперации на Украине и поддержкой со стороны Белоруссии, сообщает агентство БелТА.

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Baza сообщила о подрыве автомобиля с семьей в российском регионе

Telegram-канал Baza сообщил, что в Курской области семья на машине подорвалась на неизвестном устройстве. Как утверждают источники канала, взрыв уничтожил машину, три человека госпитализированы.

Baza пишет, что взрыв произошел утром 2 июня на трассе между селом Козино (находится у российско-украинской границы) и поселком Крупец. По сообщению канала, семья из трех человек, среди которых был 15-летний подросток, ехала на «Шевроле-Ланос» и наехала на пакет, лежащий прямо на полосе.

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МИД прокомментировал возможность применения Киевом Patriot в небе над РФ

Запад идет по пути эскалации, Россия примет все необходимые меры по нейтрализации угроз. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя возможное применение Киевом зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в небе над Россией.

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Microsoft обвинила Россию в попытке сорвать Олимпийские игры во Франции

Компания Microsoft подготовила доклад, в котором утверждается, что Россия стремится дискредитировать Олимпиаду в Париже с помощью фейковых видеороликов.

«Россия наращивает кампанию по злонамеренной дезинформации против Франции, президента Эммануэля Макрона, Международного олимпийского комитета (МОК) и Олимпийских игр 2024 года в Париже. Россия десятилетиями планировала сорвать Олимпийские игры, но Центр анализа угроз Microsoft (MTAC) обнаружил, что её тактика сочетается с искусственным интеллектом (ИИ) во вредоносной деятельности, которая может усилиться по мере приближения церемонии открытия в Париже в 2024 году. Эти операции преследуют две основные цели: очернить репутацию МОК и создать напряжённую обстановку с возможыми вспышками насилия в Париже во время Игр», — сообщается в докладе организации.

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Россияне начали избавляться от китайских машин

В России весной 2024 года на 71,6% выросло предложение по перепродаже подержанных китайских автомобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Авито Авто».

Спрос на подержанные китайские автомобили, продающиеся по объявлениям на маркетплейсе, вырос весной 2024 года на 15,2% год к году. Наибольший интерес зафиксирован к продукции Geely.

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