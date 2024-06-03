Польша потратит порядка $700 млн на киберщит

Власти Польши готовятся к выделению порядка $700 млн на создание «кибернетического щита». Предполагается, что он будет защищать страну от хакерских атак, передает РИА Новости.

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Министр внутренних дел отметил, что на проект выделено 3 млрд злотых (ок. $700 млн). Сегодня министр информатизации Польши Кшиштоф Галковский обратил внимание на то, что в республике ежедневно происходят кибератаки. По его словам, в этом замешана Россия.

Ранее президент ГК InfoWatch, председатель правления АРПП «Отечественный софт» Наталья Касперская заявила о резком росте числа кибератак на Россию. Вместе с тем, по ее словам, речи о кибервойне не идет. Она отметила, что при массированной кибервойне можно отключить существенную часть инфраструктуры.

До этого газета «Коммерсант» сообщила, что Минцифры обсуждает с банками, операторами связи и IT-отраслью разделение ответственности за реагирование на кибератаки.