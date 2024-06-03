В Британии заявили о готовности применить ядерное оружие

Лидер оппозиционной британской Лейбористской партии Кир Стармер в рамках предвыборной кампании заявил, что в случае прихода к власти он будет готов применить ядерное оружие. Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал на пресс-конференции, посвященной оборонной программе лейбористов

Стармер подчеркнул, что ядерное сдерживание — фундаментальная часть британской обороны. Это означает, что власти страны должны быть готовы его использовать при необходимости. Вместе с тем претендующий на пост премьер-министра не должен излагать обстоятельства, при которых ядерное оружие могут применить — политик считает, что это безответственно.

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Лидер лейбористов также объявил о «тройном» обещании партии по ядерному сдерживанию. Оно включает в себя непрерывное поддержание в готовности морских сил сдерживания, проведение модернизации средств сдерживания и строительство четырех новых атомных подлодок.

4 июля в Великобритании пройдут всеобщие выборы в парламент. Опросы общественного мнения показывают, что правящая партия консерваторов уступает своим главным оппонентам, лейбористам.