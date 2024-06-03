Мэр Харькова сообщил об отсутствии собственной электрогенерации в городе

В Харькове не осталось собственной электрогенерации. Об этом в понедельник, 3 июня, сообщил мэр города Игорь Терехов.

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— Сегодня у нас нет ни одной собственной генерации в городе, и мы вынуждены брать электричество из других городов. Это очень трудная ситуация, и она балансирует на грани. Мы это прекрасно понимаем, — заявил Терехов.

По его словам, в настоящее время власти города стараются переделать все способы генерации энергии. От системы электроснабжения в городе зависит все коммунальная сфера, в таком состоянии нельзя входить в зиму, а до начала отопительного сезона осталось несколько месяцев, передало ERR.

3 июня генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в ходе своего выступления на совете управляющих агентств сообщил, что обстановка на Запорожской АЭС остается нестабильной. По его словам, все семь столпов ядерной безопасности полностью или частично подорваны.

28 мая Гросси и глава «Росатома» Алексей Лихачев пришли к выводу, что снова запустить работу Запорожской атомной электростанции пока невозможно. Они смогли прийти к взаимопониманию относительно мер обеспечения безопасности.