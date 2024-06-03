Чехия платит украинским беженцам, чтобы они вернулись на родину

Министерство внутренних дел Чехии запустило пилотный проект по добровольному возвращению украинских беженцев на родину. Об этом сообщает Radio Prague International.

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Проект одобрили еще в середине мая, а работать он будет с июня по ноябрь 2024 года. В его рамках украинцам будут предлагать помощь в возвращении на Украину, в том числе компенсацию транспортных расходов.

Всего на реализацию программы выделили около 5,5 млн крон (почти 22 млн рублей). Власти Чехии смогут оплатить автобусные билеты для 400 беженцев, а также организовать еще для 30 транспортировку на машине скорой помощи. Вместе с тем воспользоваться билетом в рамках проекта украинцы смогут лишь один раз.

По данным МВД Чехии, на апрель 2024 года в стране проживали около 339 тысяч беженцев с Украины. Они получили гуманитарные пособия в общей сложности на 16,33 млрд крон (более 60 млрд рублей).