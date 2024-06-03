Чехия платит украинским беженцам, чтобы они вернулись на родину
Министерство внутренних дел Чехии запустило пилотный проект по добровольному возвращению украинских беженцев на родину. Об этом сообщает Radio Prague International.
Проект одобрили еще в середине мая, а работать он будет с июня по ноябрь 2024 года. В его рамках украинцам будут предлагать помощь в возвращении на Украину, в том числе компенсацию транспортных расходов.
Всего на реализацию программы выделили около 5,5 млн крон (почти 22 млн рублей). Власти Чехии смогут оплатить автобусные билеты для 400 беженцев, а также организовать еще для 30 транспортировку на машине скорой помощи. Вместе с тем воспользоваться билетом в рамках проекта украинцы смогут лишь один раз.
По данным МВД Чехии, на апрель 2024 года в стране проживали около 339 тысяч беженцев с Украины. Они получили гуманитарные пособия в общей сложности на 16,33 млрд крон (более 60 млрд рублей).