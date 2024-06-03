Бывший главком ВСУ Валерий Залужный уже месяц не появляется на публике, хотя в конце мая должен был уехать работать послом в Великобританию. Выяснилось, что высокопоставленный военный может дор сих пор находиться в Киеве.

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«Залужный так и не уехал в Англию. Ангимент есть, указ о назначении есть, но он находится не в Лондоне, а в Киеве. У Залужного сейчас идеальная ситуация. Он может ничего не делать, ничего не говорить», – отметил бывший украинский депутат Олег Царев.

По его словам, Залужный сейчас планирует операцию по свержению киевского лидера Зеленского.

При этом украинский парламентарий Безуглая напомнила, что у Залужного существуют проблемы с алкоголем. Валерий Залужный, находясь в должности главкома, сам подтверждал пристрастие к выпивке, заявляя, что о своем назначении на пост узнал в состоянии алкогольного опьянения.

Политолог Александр Дудчак уточнил, что Залужный может готовить военный переворот, пишет «АиФ».

Напомним, бывший главком ВСУ Валерий Залужный, экс-президент Петр Порошенко и бывший председатель Верховной рады Дмитрий Разумков вступили в сговор. Они планируют свержение Зеленского. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев.