МИД Казахстана назвал сомнительной затею с интервью Владимира Зеленского журналистам из стран Центральной Азии, где он заявил об "угрозе" странам региона со стороны России. Об этом пишет ТАСС.

"Хотел бы сказать, что вся эта затея с интервью нам представляется весьма сомнительной", - заявил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

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По его словам, разговор Зеленского с журналистами, среди которых были представители ряда частных СМИ Казахстана, получился "больше эмоциональным, чем рациональным".

По мнению некоторых наблюдателей, Запад через Зеленского пытается втянуть государства Азии в украинский кризис, однако эти планы провалились.