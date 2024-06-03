МИД Казахстана раскритиковал интервью Зеленского об "угрозе" со стороны России
МИД Казахстана назвал сомнительной затею с интервью Владимира Зеленского журналистам из стран Центральной Азии, где он заявил об "угрозе" странам региона со стороны России. Об этом пишет ТАСС.
"Хотел бы сказать, что вся эта затея с интервью нам представляется весьма сомнительной", - заявил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.
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По его словам, разговор Зеленского с журналистами, среди которых были представители ряда частных СМИ Казахстана, получился "больше эмоциональным, чем рациональным".
По мнению некоторых наблюдателей, Запад через Зеленского пытается втянуть государства Азии в украинский кризис, однако эти планы провалились.