Белорусский президент Александр Лукашенко прокатился на сигвее вместе со своим шпицем Умкой. Видео с необычной поездкой показали в репортаже телеканала «Беларусь 1».

Ведущий программы «Время Первого» назвал кадры «короткими, но крутыми». Длится видео действительно недолго: около трех секунд. За это время можно увидеть Лукашенко, обнимающего Умку и проезжающего на сигвее мимо снимающего его оператора.

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Отмечается, что действие происходило на малой родине президента Белоруссии в Оршанском районе, где Лукашенко на прошлой неделе нарубил дров топором, который ему подарили на предприятии «Легмаш».

До этого Лукашенко подарил космонавту Роскосмоса Олегу Новицкому офицерский кортик в День космонавтики.

Ранее Лукашенко назвал условие для мира на Украине.