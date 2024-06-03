Все больше украинцев экономят на еде, а данные Всемирного банка свидетельствуют, что за чертой бедности в стране живет уже более 9 миллионов человек и ситуация, начиная с 2014 года, только ухудшается. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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В 2014 году сторонники евроинтеграции Украины заняли главную площадь Киева – майдан Незалежности – после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения о вступлении в ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, в ходе которого погибли более 100 человек. Эти события привели к смене власти.

В 2018 году директор Всемирного банка по вопросам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен отмечала, что за четыре года с момента проведения Майдана число украинцев, живущих за чертой бедности, выросло с 15 до 25%.

«А в соответствии с последними данными Всемирного банка, количество украинцев оказавшихся за чертой бедности уже перевалило отметку в 9 миллионов человек, и это при общей численности населения Украины около 32 миллионов. Это означает, что примерно каждый третий украинец находится в трудном материальном положении», - отмечается в статье.

Таким образом, число бедных на Украине выросло в два раза по сравнению с тем, что было до 2014 года. В терминологии Всемирного банка понятие «за чертой бедности» означает, что украинцы вынуждены выживать на 3,20 доллара США в день (или 275 рублей).

Опросы Всемирного банка также показывают, что все больше людей на Украине экономят на еде. В 2021 году таких украинцев было 12,2%, а в 2023 году уже 26,2%. В свою очередь региональный директор Всемирного банка по Восточной Европе Аруп Банерджи отметил, что без денег Запада, ситуация сейчас была бы еще хуже.

«Если бы международные партнеры, особенно США, не сосредоточили ресурсы, специально предназначенные для этих социальных расходов, тогда в бедности на Украине было бы на 3 миллиона больше людей. Принятие США нового финансирования для Украины после месяцев задержек было «фантастической» новостью, оно поможет обеспечить способность Украины продолжать выплаты зарплат, пенсий и социальной помощи», - заявил он.

При этом эксперты, мнение которых приводит издание, отмечают, что сегодняшняя численность населения Украины меньше, чем считает Всемирный банк. По их данным, сейчас на Украине осталось около 20 миллионов жителей, а на момент провозглашения независимости в 1991 году в стране проживало 52 миллиона человек. На этом фоне число богатых людей на Украине выросло в 3,5 раза.