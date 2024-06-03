Клуни прокомментировал планы его фонда преследовать российских журналистов

Актер Джордж Клуни, представитель фонда которого заявил о намерении преследовать российских журналистов в Европе, опроверг подобные намерения. Как сообщает РИА Новости, в своем заявлении в социальных сетях голливудский артист объяснил, что сотрудница его фонда «неправильно выразилась».

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Ранее директор по юридическим вопросам проекта Docket фонда Клуни Анна Нейстат сообщила, что организация добивается выдачи закрытых ордеров на арест российских журналистов в Европе. Она заявила, что в уголовных кодексах некоторых стран есть статья о «пропаганде войны», и там, где эта норма есть, организация будет составлять запросы на возбуждение уголовных дел с последующими арестами.

Фонд Клуни намерен устроить «охоту» на российских журналистов

Актер заявил, что Нейстат неверно выразилась и его фонд никогда не стал бы преследовать журналистов, даже если не согласен с ними. По словам Клуни, организация сама занимается их защитой и имеет опыт работы в этом.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что намерения фонда — это травля по политическим мотивам. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев подчеркивал, что усилия организации будут потрачены впустую, а журналисты сами найдут Клуни первыми и поговорят с ним «от заката до рассвета».