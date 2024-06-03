Клуни прокомментировал планы его фонда преследовать российских журналистов

Клуни опроверг планы его фонда преследовать российских журналистов
Актер Джордж Клуни, представитель фонда которого заявил о намерении преследовать российских журналистов в Европе, опроверг подобные намерения. Как сообщает РИА Новости, в своем заявлении в социальных сетях голливудский артист объяснил, что сотрудница его фонда «неправильно выразилась».
Ранее директор по юридическим вопросам проекта Docket фонда Клуни Анна Нейстат сообщила, что организация добивается выдачи закрытых ордеров на арест российских журналистов в Европе. Она заявила, что в уголовных кодексах некоторых стран есть статья о «пропаганде войны», и там, где эта норма есть, организация будет составлять запросы на возбуждение уголовных дел с последующими арестами.
Фонд Клуни намерен устроить «охоту» на российских журналистов
Актер заявил, что Нейстат неверно выразилась и его фонд никогда не стал бы преследовать журналистов, даже если не согласен с ними. По словам Клуни, организация сама занимается их защитой и имеет опыт работы в этом.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что намерения фонда — это травля по политическим мотивам. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев подчеркивал, что усилия организации будут потрачены впустую, а журналисты сами найдут Клуни первыми и поговорят с ним «от заката до рассвета».