Глава МАГАТЭ заявил о нарушении всех столпов безопаcности на ЗАЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что каждый из столпов ядерной безопасности организации был нарушен и скопрометирован на Запорожской АЭС, передает ТАСС.

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«Ситуация на Запорожской атомной электростанции остается нестабильной. Все семь столпов ядерной и физической безопасности полностью или частично скомпрометированы», — заявил Гросси.

По его словам, на это влияют частые нападения на станцию и регулярное отключение электроснабжения.

Ранее Гросси признал невозможным перезапуск Запорожской АЭС. К таким выводам он пришел по итогам переговоров с гендиректором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым.