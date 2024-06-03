Клуни выступил с заявлением после призыва своего фонда к аресту журналистов

Джордж Клуни выступил с заявлением после публикаций в СМИ от имени его фонда, который ранее предложил преследовать российских журналистов. По словам актера, ответственность за инициативу лежит на одной из сотрудниц, которая "неправильно выразилась".

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Объяснения актера связаны со скандальным выступлением директора по юридическим вопросам проекта Docket Анны Нейстат. Женщина заявила, что "Фонд Клуни за справедливость" намерен добиваться выдачи закрытых ордеров на арест российских журналистов в Европе. При это она не уточнила, о ком именно идет речь.

"Кто-то в нашем фонде оговорился. Я сын журналиста. Мы в Фонде Клуни никогда не стали бы преследовать журналистов, даже если мы с ними не согласны", - говорится в заявлении актера, опубликованном на странице фонда в социальной сети X.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев отмечал, что угрозы в адрес работников СМИ неприемлемы. Глава СЖР также отметил, что "любые пакости" Джорджа Клуни "вряд ли станут реальностью".

В Кремле идею Фонда Клуни назвали безумной. В свою очередь, в Госдуме предложили признать деятельность фонда в РФ нежелательной.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала попытки фонда Клуни добиться ордеров на арест российских журналистов травлей по политическим мотивам и "судебным сафари".