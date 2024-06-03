Британский адмирал оценил вероятность Третьей мировой войны

Глава штаба обороны Великобритании, адмирал Энтони Радакин заявил, что не считает Третью мировую войну неизбежной. В интервью Sky News военный подчеркнул, что президент России Владимир Путин не хочет прямого столкновения с НАТО и не хочет ядерной войны.

Радакин предостерег от использования «свободных формулировок» по поводу Третьей мировой. По его мнению, ситуация просто стала «немного более опасной». В то же время Радакин подчеркнул, что британское общество снова примет вызов, если когда-нибудь возникнет еще одна экзистенциальная угроза.

«Мы должны быть очень осторожны. Необходимо различать действительно серьезные и глубокие угрозы конца 1930-х годов и то, как мы пришли к глобальной войне, и не использовать вольные формулировки вроде той, что мы на грани Третьей мировой», - подчеркнул адмирал.

Сейчас, по его мнению, Украина и западные страны с одной стороны и Россия и ее союзники с другой ведут борьбу экономик, логистики, промышленного производства и политической воли.

Ранее премьер Польши Дональд Туск заявил в интервью испанским СМИ, что Европа вступила в «довоенную эпоху». По его словам, подобной ситуации не было с 1945 года, поэтому возможен «буквально любой сценарий». Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес позже заявил, что сейчас «нет никаких признаков» угрозы Третьей мировой или вступления стран ЕС или НАТО в военный конфликт.