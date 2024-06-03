Сотни человек пикетируют здание суда, где рассматривается дело Гуцул

Сотни сторонников главы Гагаузии Евгении Гуцул пикетируют здание суда в Кишиневе, где рассматриваются обвинения политика в нарушениях при финансировании бывшей партии "Шор". Как передает корреспондент ТАСС, несколько сотен человек пришли с плакатами "Долой PAS" (Партию действия и солидарности), "Прочь руки от оппозиции", "Долой [президента Майю] Санду".

Полиция не вмешивается в их действия, однако заседание было задержано на 20 минут из-за анонимного сообщения о минировании здания, которое не подтвердилось после эвакуации и проверки строения правоохранителями. Выступающие перед участниками акции депутаты парламента от ликвидированной партии "Шор", а также лидеры партии "Шанс" возложили на власти ответственность за анонимный звонок, обвинив их в попытке срыва митинга в поддержку Гуцул. Они также обвинили правительство в давлении на оппозицию и называют обвинения против Гуцул сфабрикованными.

Гуцул обвиняют по двум эпизодам якобы в получении средств на финансирование избирательной кампании от организованной преступной группы. Ей грозит штраф или до семи лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности.

Ранее Гуцул, которая в мае прошлого года победила на выборах главы автономии, сообщила о давлении со стороны руководства Молдавии и Антикоррупционной прокуратуры. По ее словам, в ведомстве в обмен на закрытие уголовного дела, в котором она фигурирует, ей предложили отказаться от должности и оклеветать коллег из партии "Шор". В ответ Гуцул заявила, что не боится бездоказательных уголовных дел.

После победы на выборах Гуцул сообщила о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и подвергла критике политику конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев. Власти Молдавии попытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с ней выразил парламент Гагаузии, в регионе прошло несколько массовых акций в поддержку нового руководителя. После этого молдавский президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.