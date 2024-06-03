Обзор иноСМИ: «срыв» украинского саммита и «позиция силы» Шольца

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Зеленский обвинил Китай в попытках сорвать украинский саммит

Владимир Зеленский раскритиковал власти Китая, заявив, что Пекин помогает России сорвать украинский саммит в Швейцарии,

сообщает Politico. На пресс-конференции в Сингапуре Зеленский заявил, что Россия использует китайских дипломатов и китайское влияние в Азии.

Как отмечает Politico, Зеленский выступил с «редким публичным упреком» в адрес Китая после многих лет осторожных попыток завоевать расположение Пекина и оторвать его от «безграничной» дружбы с Россией. Зеленский также заявил, что у Киева есть доказательства военной помощи Пекина Москве. Зеленский подчеркнул, что ранее Китай обещал «оставаться в стороне» от конфликта. Китай решил не отправлять делегацию на швейцарский саммит, так как там не будет России. Вместо этого Пекин выдвинул идею собственной мирной конференции, на которой будут представлены и Россия, и Украина, но Зеленскому эта инициатива не понравилась, отмечает Politico.

Лидер оппозиции Молдавии призвал к диалогу с Россией

Экс-президент Молдавии, лидер крупнейшей оппозиционной партии страны Игорь Додон призвал к улучшению отношений Кишинева с Россией и Китаем, сообщает Reuters. Политик подчеркнул, что Молдавия игнорирует своих традиционных союзников, а проевропейская позиция нынешних властей рискует втянуть страну в конфликт.

По мнению Додона, Молдавии нужен «нормальный диалог» с Россией и Китаем. Также Додон призвал молдавских оппозиционеров объединить усилия, чтобы выставить единого кандидата против проевропейского президента Майи Санду на октябрьских выборах.

Шольц предупредил о «новых угрозах» со стороны России

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что угрозы европейской безопасности со стороны России не ограничатся одним лишь украинским кризисом. Как сообщает Bloomberg, Шольц считает, что дипломатия в отношении президента РФ Владимира Путина может быть успешной только с «позиции силы».

Выступая на Восточногерманском экономическом форуме, Шольц заявил, что «угроза со стороны России сохранится». Он подчеркнул, что именно из-за этого США, Германия и другие члены НАТО направили крупные военные подразделения в страны Балтии. Канцлер отметил, что это первый подобный опыт для современной Германии и ее армии. По его словам, изменение политики безопасности должно показать Москве, что НАТО «готова защищать каждый квадратный дюйм» своей территории.

Азию предупредили о «ловушке» после визита Зеленского

На прошедших выходных Владимир Зеленский принял участие в саммите по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. Как

заявили опрошенные Global Times эксперты, через приглашение Зеленского Запад пытается вовлечь азиатские страны в украинский кризис.

По мнению собеседников издания, странам Азии стоит рассматривать пример Украины как предостережение: если они поймут, насколько опасно «подстрекательство США к блоковой конфронтации» в Азии, они не попадут в ту же ловушку, в которой оказалась Украина. Сотрудник Китайского национального института международного обмена Цуй Хэн заявил, что «Диалог Шангри-Ла» должен стать конференцией, на которой военные Китая, США и других стран будут искать консенсус, позволяющий избегать конфликтов в регионе.

В Киев прибыл первый инструктор по истребителям F-16

Портал Defence-point.gr сообщает, что на Украину прибыл первый инструктор, который будет обучать украинских пилотов управлению истребителем F-16. Инструктор прибыл в Киев из Греции. Как отмечает издание, пилота направили в рамках соглашения, заключенного Грецией, Бельгией, Британией, Данией, Нидерландами, Канадой, Люксембургом, Норвегией, Польшей, Португалией, Румынией и Швецией. Эти страны пообещали обучить украинских пилотов и вспомогательный персонал работе с F-16.