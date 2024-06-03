Вслед за Трампом под суд пойдет сын президента США

В США продолжается шоу "политики в зале суда", а американская публика может запасаться попкорном - скучно не будет. Спустя всего несколько дней после вынесения обвинительного приговора экс-президенту США Дональду Трампу нью-йоркским судом, на скамью подсудимых сядет сын нынешнего хозяина Белого дома Хантер Байден, которого ждет сразу два чреватых реальным тюремным сроком судебных разбирательства.

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В понедельник, 3 июня, в штате Делавэр стартует судебный процесс по делу о незаконном получении и владении Хантером огнестрельным оружием. Еще в прошлом сентябре его признали виновным в сообщении ложных сведений о себе продавцу огнестрела. Личные данные покупателей оружия по американским законам обязательны для проведения проверки по учетам ФБР на предмет наличия проблем с законом у желающего вооружиться гражданина. У связанного в то время с наркотиками Байдена-младшего они были, и поэтому он просто соврал в заявлении на оружие, в итоге получив его. Правда владел им недолго - всего 11 дней до того, как вскрылось мошенничество.

"Хантер Байден владел огнестрельным оружием, зная о том, что он является незаконным потребителем или зависимым от любого стимулятора, наркотика или другого контролируемого вещества в нарушение федерального закона", - гласит обвинение.

По законам США такое преступление карается жестко - до 25 лет тюрьмы и штрафом в 750 тысяч долларов. Сам судебный процесс обещает быть быстрым и, по данным газеты The New York Times, займет от трех до пяти дней. При этом сын Джо Байдена может рассчитывать на снисхождение, поскольку он не совершил никаких насильственных действий с оружием в руках и ранее не привлекался к уголовной ответственности. Скорее всего, если 54-летнего Хантера и признают виновным, то его включат в так называемую программу отказа от оружия, которая ради снижения наполняемости американских тюрем предусматривает в качестве наказания штраф, общественные работы и обязательное посещение образовательных курсов. Надо полагать, что о таком щадящем исходе непременно позаботятся щедро оплачиваемые адвокаты Байдена-младшего.

Гораздо опаснее для него будет другой судебный процесс по делу о мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. Это разбирательство начнется в Делавэре в сентябре - всего за два месяца до выборов президента США. При этом прокуроры, всячески стремящиеся подчеркнуть свою политическую неангажированность, намерены пригласить свидетельствовать против Хантера его бывшую жену Кэтрин Бюле. Эта дама сама судится со своим экс-супругом из-за невыплаченных им алиментов и на суде обещает выставить на всеобщее обозрение "грязное белье" семейки Байденов.

Остается лишь удивляться тому, сколько проблем приносит своему отцу-президенту США нерадивый сын. Который то вляпается в скандал с получением "откатов" от газовой компании Burisma на Украине, что привело к попытке конгрессменов-республиканцев организовать импичмент Джо Байдена. То потеряет свой ноутбук, в котором оказались уплывшие в Сеть фотографии секс-оргий, употребления наркотиков и алкоголя с его участием.

Теперь же в остающиеся до президентских выборов в Америке считанные месяцы новости о Байдене-младшем будут регулярно появляться в ведущих американских СМИ в рубрике "из зала суда". Отнюдь не способствуя повышению и без того не впечатляющих рейтингов собирающегося переизбраться на пост президента США его 81-летнгего отца.

Ранее газета The Guardian отмечала, что помимо "возрастного фактора" американских избирателей серьезно отпугивает череда бесконечных скандалов и предъявление уголовных обвинений Хантеру Байдену.

Кроме того, судебные процессы в отношении него смазывает эффект от вынесения на минувшей неделе обвинительного приговора республиканцу Дональду Трампу - основному конкуренту Байдена в борьбе за президентское кресло. "Спектакль вокруг суда над Хантером Байденом и его время создают серьезную головную боль для избирательной кампании президента Байдена, который стремится максимизировать эффект от осуждения Трампа", - пишет The New York Times.

Показательно, что сам Джо Байден все скандальные истории списывает на политически мотивированные происки недоброжелателей и неизменно заявляет о том, что "он гордится сыном". Интересно, скажет ли он то же самое, если бесконечное "залеты" Хантера будут стоить ему президентского кресла?