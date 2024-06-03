Россия направила новые запросы из-за терактов на «Северных потоках»

Генпрокуратура России направила дополнительные запросы в несколько стран из-за терактов на «Северных потоках», произошедших ранее. Речь идет о таких государствах, как США, Германия, Франция и Кипр, передает РИА Новости.

Подчеркивается, что власти стран не расследовали обстоятельства финансирования этих терактов. Также отмечается, что ФРГ не выполняет международные обязательства по сотрудничеству с Россией.

Экс-депутат Рады: участники подрыва «Северных потоков» установлены

Подчеркивается, что власти стран не расследовали обстоятельства финансирования этих терактов. Также отмечается, что ФРГ не выполняет международные обязательства по сотрудничеству с Россией.

В прокуратуре отмечают, что указанные государства - участники международных антитеррористических конвенций. Там же указывают на необходимость исполнения обязательств по документам.

В сентябре 2022 года на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» были зафиксированы взрывы, которые привели к масштабным разрушениям. Следствие вели Дания, Германия и Швеция, однако все страны отказали России в участии. В итоге следственные действия в Дании и Швеции были приостановлены в связи с недостатком оснований для их продолжения.