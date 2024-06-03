Китай не будет принимать участия в швейцарской конференции по Украине, потому что не созданы ключевые факторы для ее проведения. Об этом заявили в министерстве иностранных дел КНР.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что мирную конференцию должна признавать и российская, и украинская сторона. Также все участники должны быть представлены на равноправной основе, а все мирные проекты должны обсуждаться справедливо.

Зеленский пожаловался, что ряд стран пытается «сорвать» саммит в Швейцарии

Как сообщает ТАСС, дипломат подчеркнула, что это три важных фактора.

В связи с этим Пекину будет сложно участвовать в предстоящем саммите, так как в ходе его проведения эти три фактора будет сложно обеспечить, сказала Мао Нин.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Пекин уже уведомил правительства других стран, что не будет участвовать в саммите.

Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине. Россия на ней присутствовать не будет. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, цель саммита состоит в "выработке и предъявлении России неприемлемого ультиматума".