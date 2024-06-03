В Грузии вступил в силу скандальный закон об иноагентах

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал сегодня закон об иноагентах. Документ вступил в силу после того как парламент преодолел вето президента Саломе Зурабишвили, пишет РИА Новости.

Закон «О прозрачности иностранного влияния» правящая партия «Грузинская мечта» внесла в парламент в апреле. После этого в Тбилиси начались ежедневные акции протеста оппозиционных сил, требующих аннулировать его. Кроме того с критикой в адрес законопроекта выступили на Западе, пригрозив Грузии в случае его принятия санкциями.

В ЕС заявили о планах ответить на принятие Грузией закона об иноагентах

Несмотря на это, законопроект был принят, однако президент Саломе Зурабишвили наложила на него вето. 28 мая депутаты смогли его преодолеть. За закон проголосовали восемьдесят четыре парламентария, четверо выступили против.

Сегодня спикер парламента Грузии выступил с заявлением о том, что закон об иноагентах вступил в силу.

«Я подписал закон о прозрачности иностранного влияния», - пояснил Шалва Папуашвили.

Таким образом, Минюст Грузии и Национальное агентство публичного реестра должны в течение 60 дней создать перечень организаций, действующих в иностранных интересах. После запуска реестра регистрация в нем станет обязательной для всех неправительственных организаций и СМИ, которые более 20% доходов получают из-за рубежа.

При этом Евросоюз уже заявил о том, что «глубоко сожалеет», что парламент Грузии преодолел вето президента страны на закон об иноагентах. В ЕС отметили, что закон «противоречит основным европейским принципам», предупредили, что он окажет «негативное влияние на путь Грузии к Евросоюзу», а также пообещали рассмотреть «все варианты реагирования» на его принятие.