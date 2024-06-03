Австралия отправит на саммит по Украине министра страхования инвалидности

Старший министр правительства Австралии, министр госуслуг и системы страхования инвалидности Билл Шортен представит Канберру на саммите по Украине в Швейцарии. Об этом сообщает Sydney Morning Herald.

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Международная конференция по украинскому урегулированию пройдет 15-16 июня в Бюргенштоке. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис сообщал, что провести этот форум предложил Киев. Одной из своих целей Кассис называл привлечение России к переговорам. В МИД РФ заявляли, что не примут участия в конференции, даже если получат приглашение: российские власти считают, что там будет продвигаться «формула Зеленского», не учитывающая интересы всех сторон.

Власти Китая подчеркивали, что поддержат только тот формат, который признают и Россия, и Украина. В КНР предупреждали, что не отправят в Швейцарию представителей высокого ранга, если там не будет России. Sydney Morning Herald отмечает, что не будет на конференции и президента США Джо Байдена. Вместо этого он примет участие в сборе средств на свою предвыборную кампанию в Калифорнии.

Издание отмечает, что Зеленский «умолял» мировых лидеров принять участие в конференции. Он заявил, что готов услышать «различные предложения и мысли» насчет того, как его страна может обеспечить устойчивый мир.

Зеленский выразил разочарование отсутствием некоторых лидеров, но отметил, что более ста стран пообещали направить своих представителей. Решение назначить представителем Австралии Шортена было принято после недавнего телефонного разговора между Зеленским и австралийским премьером Энтони Альбанезе, отмечает Sydney Morning Herald.