Глава Гагаузии посетит ПМЭФ

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул приедет на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов молдавского стенда на ПМЭФ.

По словам представителей страны, Гуцул примет участие в сессии «Большой разговор бизнеса Молдовы и стран ЕАЭС: вызовы и возможности».

ПМЭФ пройдет с 5 по 8 июня 2024 года. Эксперты и политики обсудят широкий круг вопросов: развитие международных экономических отношений и технологической трансформации, социальное развитие, жизнь современного общества и т.д. При этом главной темой 27-го форума названа «Основа многополярности — формирование новых центров роста».

Свое участие в международной конференции подтвердили представители 136 стран.

Известно, что 7 июня состоится пленарное заседание ПМЭФ, на котором выступит президент России Владимир Путин.