Южная Корея приостанавливает действие межкорейского военного соглашения с КНДР

Правительство Южной Кореи одобрило предложение о полной приостановке действия пакта с КНДР о снижении напряженности от 2018 года после того, как Северная Корея отправила через границу сотни наполненных мусором воздушных шаров. Об этом сообщило агентство Yonhap. Инициатива была одобрена на заседании кабинета министров, состоявшемся на следующий день после того, как президентский Совет национальной безопасности решил приостановить действие Всеобъемлющего военного соглашения в ответ на отправку КНДР шаров и подавление страной сигналов GPS в последние дни. Предложение будет отправлено на подпись президенту Юн Сок Ёлю. "(Приостановление действия пакта) является законным в соответствии с процедурами, предусмотренными нашим законом, позволяет проводить военные учения, которые были ограничены вблизи военной демаркационной линии в соответствии с военным соглашением от 19 сентября, и позволяет нам принимать более достаточные и немедленные действия против провокаций Северной Кореи", - сказал премьер-министр Хан Дак Су во время заседания правительства. Соглашение будет остановлено "до тех пор, пока не будет восстановлено взаимное доверие между Югом и Севером". До этого в КНДР пообещали прекратить выбрасывать мусор на территории Южной Кореи.

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