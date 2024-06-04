Южная Корея прокомментировала отправку шаров с мусором из КНДР

Отправка КНДР шаров с мусором на южнокорейскую территорию является неразумной провокацией, заявил президент Республики Корея Юн Сок Ель. Об этом сообщает ТАСС.

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Он напомнил, что с мая 2023 года КНДР четыре раза пыталась запустить разведывательный спутник, занималась испытательными пусками ракет, а также «несколько дней назад отправила воздушные шары с мусором, совершив чрезвычайно неразумные провокации».

Ранее Северная Корея заявила, что прекратит отправлять воздушные шары с мусором в Южную Корею. Уточняется, что кампания оставила южнокорейцам «достаточный опыт того, насколько неприятно они себя чувствуют».

29 мая КНДР отправила более 150 воздушных шаров с мусором и навозом. Незадолго до этого власти Северной Кореи заявляли, что они ответят на распространение агитационных материалов Сеулом, включая листовки, в которых содержалась критика Ким Чен Ына.