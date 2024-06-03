Курды обвинили Турцию в попытках сорвать проведение выборов в Сирии

Курдская автономная администрация намерена провести 11 июня выборы в местные органы власти в северных и северо-восточных районах Сирии, несмотря на давление со стороны соседней Турции. Об этом заявил агентству Firat сопредседатель партии "Демократический союз" (ПДС) Салех Муслим.

"Анкара активизирует военные операции против курдских формирований "Силы демократической Сирии" [СДС] и пытается сорвать выборы мэров и муниципальных советов, - отметил курдский политик. - Однако со стороны автономных властей будут приняты все меры, чтобы выборы состоялись и прошли в демократической атмосфере".

Муслим сообщил, что подготовка к народному волеизъявлению идет с 28 марта, несмотря на то что турецкие войска регулярно обстреливают районы, находящиеся под контролем СДС. "Наши люди придут к урнам для голосования 11 июня и изберут своих представителей в местные органы власти, как бы Турция ни пыталась этому помешать", - сказал он.

По сведениям Firat, в результате атак турецких беспилотников за последние три дня на северо-востоке Сирии погибли 4 курдских бойца и получили ранения 12 мирных жителей.

Представитель избиркома Рукен Меле Ибрахим заявила, что в выборах примут участие кандидаты семи партий, включая ПДС, а также выдвиженцы от профсоюзов, женских и молодежных организаций. Голосование будет проводиться в 133 населенных пунктах в 7 районах (Африн-Шехба, Дейр-эз-Зор, Евфрат, Манбидж, Ракка, Табка и Эль-Джазира). Первые выборы в местные органы власти состоялись в 2015 году.

Курды, которые составляют 15% населения Сирии, объявили о создании автономной администрации в 2013 году. Спустя три года был образован так называемый Северный федеративный регион (СФР) с тремя центрами в Камышлы, Кобани и Африне. Однако в 2018 году Турция оккупировала Африн, а в 2019 в ходе военной операции "Источник мира" создала 30-км зону безопасности вдоль турецкой границы. В Анкаре считают ПДС, которая контролирует автономную администрацию, сирийским филиалом запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.