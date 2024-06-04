Столтенберг уверен, что США продолжат оказывать поддержку Украине при Трампе
Избрание президентом США бывшего американского лидера Дональда Трампа не изменит курса страны на оказание поддержки Украине. Такую точку зрения высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
По его словам, прозвучавшим в эфире британского телеканала Sky News, США продолжат поддерживать Украину независимо от исхода предстоящих президентских выборов.
«Я абсолютно уверен, что как европейские союзники, так и США продолжат поддерживать Украину, поскольку это соответствует нашим интересам в сфере безопасности», — цитирует Столтенберга ТАСС.
Ранее сам Трамп заявил, что у него имеется конкретный план по прекращению конфликта на Украине.