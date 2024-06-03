Украинские власти разворовали деньги, направленные Западом для обеспечения обороны Харькова, заявил британский аналитик Тони Норфилд в интервью Dialogue Works. По его словам, они пошли на покупку недвижимости для высокопоставленных лиц страны.

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Они разворовали большую часть денег и не сделали никаких укреплений <...> Деньги, выделенные на строительство укреплений, попадают в чей-то карман и идут на покупку очередной виллы за границей для одного из приближенных Зеленского. Это происходит постоянно, — утверждает эксперт.

До начала СВО весь мир знал, что Украина является самой коррумпированной страной в Европе, напомнил аналитик. Однако после начала боевых действий все об этом «забыли», обратил внимание он, хотя проблема все еще актуальна.

Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов сообщил, что Запад делает все для эскалации и затягивания конфликта на Украине: с февраля 2022 года Киеву предоставлена помощь на сумму более $278 млрд. Министр отметил, что Запад «экстренно накачивает страну оружием», делится с Киевом разведданными, вербует наемников и готовит украинских военнослужащих, при участии советников и специалистов НАТО «готовятся диверсии, применяется западное вооружение для нанесения ущерба гражданской инфраструктуре и мирным жителям России».