В США одобрили законопроект о санкциях против МУС

Процедурный комитет Конгресса США одобрил законопроект о санкциях против Международного уголовного суда (МУС) из-за запроса ордера на арест членов правительства Израиля и премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом говорится на странице документа, опубликованного на сайте Конгресса.

Теперь проект документа в скором времени будет рассмотрен Палатой представителей и Сенатом, где скорее всего он будет заблокирован демократами.

Законопроект предполагает отказ в выдаче виз, блокировку активов и сделок с недвижимостью в США в отношении сотрудников МУС. Предполагается, что эти меры будут вводиться в случае попыток МУС способствовать «расследованию, аресту, задержанию или судебному преследованию любого лица, находящегося под защитой США и их союзников».