МИД Венгрии прокомментировал покушение на Фицо

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо стало результатом «кампании ненависти», которую развернули его политические оппоненты. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

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По словам политика, кампанию проводил «либеральные мейнстримные СМИ и либеральные политики».

«Пять выстрелов в премьер-министра в Центральной Европе в начале XXI века. Это безумие. Безумие!», — подчеркнул Сийярто.

Помимо этого, министр иностранных дел уточнил, что призывы к убийству и разжигание ненависти нельзя считать частью свободы слова.

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15 мая Фицо ранили при стрельбе на месте выездного заседания словацкого правительства в городе Гандлова. Стрелявшего в него писателя Юрая Цинтулу отправили в СИЗО.