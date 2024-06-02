Трампа выдвинут в президенты США независимо от приговора суда

Экс-глава США Дональд Трамп будет номинирован в качестве кандидата в президенты от Республиканской партии независимо от того, какой приговор будет оглашен судьей в Нью-Йорке 11 июля. Об этом в эфире телекомпании CNN заявила сопредседатель Национального комитета Республиканской партии Лара Трамп, которая также приходится Трампу невесткой.

"Мы готовы ко всему. <...> Мы номинируем Дональда Трампа кандидатом от республиканцев. Вот что действительно важно в конечном счете", - сказала она.

Лара Трамп добавила, что "окончательный вердикт" будет вынесен американскими гражданами в день голосования 5 ноября. Она призвала сторонников экс-президента сохранять спокойствие и выразить свой протест, отдав голос за Трампа на предстоящих выборах.

"Я считаю, что Дональд Трамп будет переизбран и станет 47-м президентом [США]", - сказала она, отметив, что Республиканская партия будет готова признать любые итоги выборов и даже победу нынешнего американского лидера Джо Байдена, если голосование будет "честным, справедливым и прозрачным".

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30 мая жюри присяжных в Нью-Йорке признало Трампа ответственным за подлог финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Республиканец признан виновным по всем 34 пунктам обвинения. Вынесение приговора назначено на 11 июля, то есть за четыре дня до общенационального съезда Республиканской партии, который пройдет 15-18 июля в Милуоки (штат Висконсин).

Экс-президент США является фигурантом еще нескольких дел, в том числе о штурме Капитолия, ненадлежащем хранении секретных документов, вмешательстве в президентские выборы в США в 2020 году.

Американская конституция не налагает ограничений на кандидатов в президенты на основании судимости, в связи с этим Трамп сможет как баллотироваться на президентский пост, так и занять его, несмотря на судимость.