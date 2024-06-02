В Венгрии объяснили позицию по прекращению конфликта на Украине

Венгерские власти выступают за изучение всех вариантов, которые направлены на достижение мира на Украине, заявил телеканалу ОНТ министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. По его словам, такой подход дает надежду на окончательное прекращение конфликта.

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Когда речь идет о достижении мира, мы поддерживаем рассмотрение всех планов, которые находятся в стадии подготовки или которые уже готовы. Потому что это дает надежду на то, что мир когда-нибудь все же наступит, — подчеркнул политик.

Решение Будапешта заблокировать резолюцию Совета Европы по Украине дипломат объяснил тем, что в документе упоминался лишь один план по урегулированию конфликта. Как уточнил Сийярто, предлагалось принять декларацию, в которой выдвигалась только мирная инициатива украинского президента Владимира Зеленского без рассмотрения других вариантов.

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Ранее первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский обратил внимание, что сейчас Россия и Украина «крайне далеки» от практических шагов к переговорам об урегулировании конфликта. Причины сложившейся ситуации понятны, признал он. Обсуждение перемирия усложняется запретом Киева на любые переговоры с Москвой, констатировал дипломат.