Протестующие собрались в центре Еревана

В центре Еревана проходит очередная демонстрация оппозиции.

Как пишет ТАСС, лидер оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстаян собрал сторонников у церкви Святой Анны для подведения итогов прошедшей недели.

«Неделя была насыщенной. Вчера мы провели встречу в Гюмри. Там должен был состояться концерт детей в память о великом Шарле Азнавуре... уже в пути мы узнали, что хотят поменять время концерта, а затем и вовсе отменили и разобрали сцену», — сказал Галстанян.

Вместе с этим он осудил людей, которые распускают слухи, что протестное движение угасает.

Ранее полиция Армении задержала 16 участников акции протеста с требованиями отставки премьер-министра Никола Пашиняна у здания МИД Армении.