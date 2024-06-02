Стало известно отношение американцев к суду над Трампом

Более половины респондентов в США сочли справедливым судебный процесс в Нью-Йорке, на котором экс-президент Дональд Трамп был признан виновным в подлоге финансовых документов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом CBS и исследовательской службой YouGov.

На вопрос о том, было ли разбирательство справедливым, положительно ответили 56% участников исследования, отрицательно - 44%. 57% назвали правильным шагом признание Трампа виновным, противоположного мнения придерживаются 43% респондентов.

51% ответивших считают, что Трамп в свете вердикта не может быть президентом США, 40% полагают, что может. 8% не дали однозначного ответа.

40% опрошенных заявили, что стали меньше доверять американской системе правосудия из-за этого разбирательства, 27% стали доверять ей больше. На мнение 33% респондентов относительно этого процесс никакого влияния не оказал.

Трамп высказался о возможном тюремном сроке

Опрос был проведен с 30 мая по 1 июня среди 989 совершеннолетних жителей США по всей стране.

30 мая жюри присяжных в Нью-Йорке признало Трампа ответственным за подлог финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Республиканец признан виновным по всем 34 пунктам обвинения. Вынесение приговора назначено на 11 июля. Трампу грозит до 20 лет тюремного заключения. Экс-президент США является фигурантом еще нескольких дел, в том числе о штурме Капитолия, ненадлежащем хранении секретных документов, вмешательстве в президентские выборы в США в 2020 году.