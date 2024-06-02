Украина осталась «не в восторге» от идеи НАТО выделить $100 млрд

Украинским властям не понравилась идея НАТО выделить Киеву $100 млрд, поскольку это «неэффективно». Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на дипломатический источник в Североатлантическом альянсе.

«Намерение хорошее... Но НАТО мало что добавит», — заявил неназванный дипломат.

Он объяснил, что Киев остался «не в восторге», поскольку Украина де-факто не получит новые средства: обозначенная сумма лишь закрепит уже имеющуюся помощь от стран НАТО. Однако в альянсе полагают, что этот шаг поможет ускорить поставки Украине, а также упорядочить процедуру предоставления помощи.

В мае появилась информация, что НАТО собирается создать на саммите в Вашингтоне постоянную структуру для организации поставок оружия Украине. Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

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По его словам, бюджет на эти цели пока не согласован. Однако генсек до этого заявлял, что необходимо создать постоянный военный фонд НАТО для Украины на ежегодную сумму $100 млрд.