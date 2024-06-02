Шольц поддержал сделку Израиля и ХАМАС по возвращению заложников

Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, во время которого приветствовал сделку по возвращению заложников, обсуждаемую Израилем и ХАМАС и представленную президентом США Джо Байденом 31 мая. Об этом сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Правительство Германии присоединяется к призыву Вашингтона: ХАМАС должно остановить, наконец, свои убийственные действия и освободить заложников. Благодаря израильскому предложению теперь появляется реальная перспектива прекращения боев и окончания войны", - отметил Хебештрайт. "Канцлер попросил премьер-министра продолжить работу по долгосрочному улучшению снабжения гуманитарной и медицинской помощью жителей сектора Газа", - сообщил он.

По его словам, Шольц и Нетаньяху также обсудили ситуацию в регионе. Канцлер выразил обеспокоенность тем, что кризис может перерасти в региональный конфликт, и подчеркнул, что общим приоритетом должно быть недопущение такого развития событий.

31 мая Байден представил детали обсуждаемой Израилем и ХАМАС сделки из нескольких этапов, предусматривающей возможность полного прекращения огня. В канцелярии израильского премьера пояснили, что, "согласно предложению, Израиль будет продолжать настаивать на выполнении своих условий до того, как будет введено постоянное прекращение огня".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в Газе с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных. В конце ноября 2023 года при посредничестве Египта и Катара было установлено временное гуманитарное перемирие, которое продолжалось неделю. За это время, по данным Израиля, были освобождены 110 заложников. 1 декабря режим прекращения огня был нарушен радикалами, боевые действия возобновились и продолжаются до сих пор.