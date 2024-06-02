Кирби: Байден не хочет быть ответственным за начало третьей мировой войны

Байден не хочет быть ответственным за начало третьей мировой войны и не стремится к конфликту с Россией. Об этом заявил в интервью телеканалу ABC Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома.

«Разрешение украинцам наносить удары вглубь территории России… Вас не беспокоит, что это втянет США в прямой конфликт?» — поинтересовался ведущий у Кирби.

Представитель Белого дома ответил, что это «беспокоило и беспокоит Байдена с самого начала украинского конфликта».

«Президент сказал, что не хочет быть ответственным за начало третьей мировой войны. Мы не ищем конфликта с Россией, ядерной державой», — заявил Кирби.

Он оправдал разрешение Киеву на удары по РФ тем, что украинцы сталкиваются с «невероятным давлением под Харьковом», недалеко от российской границы.

Кирби добавил, что Вашингтон позволил Киеву наносить удары по военным локациям, огневым и логистическим точкам, которые Россия использует, чтобы создать буферную зону.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что представители стран НАТО «должны отдавать себе отчет, с чем они играют», комментируя возможные удары западным оружием по России.