Трамп высказался о возможном тюремном сроке

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что готов к тюремному сроку, если суд вынесет такое решение. Политик сказал это в интервью Fox News.

Журналисты спросили Трампа, что он будет делать, если суд решит отправить его под домашний арест или в тюрьму.

«Я с этим соглашусь», — заявил экс-президент

В четверг присяжные признали Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в фальсификации деловой документации. Бывший президент раскритиковал вынесенный ему обвинительный приговор.

«Люди понимают. Это мошенничество», — сказал он о судебном процессе.

По его словам, «в этой стране никогда такого не было». Министерство юстиции и ФБР превратились в оружие, используемое в политических целях, и «все это исходит из Вашингтона».

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Приговор по делу будет оглашен 11 июля. Даже если Трампа отправят в тюрьму, он сможет продолжать предвыборную кампанию.