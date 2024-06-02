Саудовская Аравия отказалась от участия в конференции Зеленского

Саудовская Аравия не намерена участвовать в конференции Зеленского, поскольку на нее не приглашены представители России. Об этом сообщает немецкое агентство dpa со ссылкой на дипломатические источники в Эр-Рияде.

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Дипломаты рассказали, что Зеленский намеревался посетить Саудовскую Аравию 1 июня. Он собирался договориться об участии саудитов в так называемой «мирной конференции» 15-16 июня в Швейцарии.

Однако когда в Киеве узнали, что Эр-Рияд не намерен посылать делегацию в Швейцарию, планы Зеленского изменились. В воскресенье стало известно, что его визит в Саудовскую Аравию отложен. Теперь поездка может состояться только после конференции.

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Официального подтверждения этой информации от Эр-Рияда и Киева пока нет.

Ранее dpa сообщало, что 1 июня Зеленский планировал встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.