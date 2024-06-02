Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что события в Европе все тревожнее, они свидетельствуют о подготовке Запада к войне с Россией.

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Флориано уверен, что подтверждаются слова главы МИД Венгрии об «обязательном европейском призыве». В частности, в Германии политики требуют призвать 900 тысяч резервистов.

«Это называется подготовка к мировой войне!» — написал Флориано в соцсети Х.

По его словам, сторонники мира не сдадутся. Они намерены бороться, чтобы французскую молодежь не втянули в третью мировую войну. Патриоты и бойцы Сопротивления с самого начала массово выходили на улицы, чтобы не допустить эскалации.

На этой неделе венгерский лидер Виктор Орбан предупредил, что Европа вступила в промежуточную стадию подготовки к войне с Россией.