Трамп заявил о наличии у него конкретного плана урегулирования на Украине

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае своего переизбрания намерен урегулировать конфликт на Украине и у него есть конкретный план, как это осуществить.

"У меня есть конкретный план, как с этим [конфликтом] покончить, - сказал он в интервью телеканалу Fox News. - Я не могу сказать вам деталей <...>, но я положу этому конец".

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Трамп ранее неоднократно заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за одни сутки.