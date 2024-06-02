Трамп заявил о готовности рассекретить документы по убийству Кеннеди

Дональд Трамп, 45-й президент США и претендент на пост главы государства, заявил журналистам, что в случае повторного избрания готов рассекретить материалы по наиболее резонансным делам за последние 60 лет. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, корреспондент Fox News спросил политика о том, на что он способен пойти ради восстановления доверия американского общества ЦРУ и ФБР.

В частности, сможет ли Трамп снять гриф секретности с документов, касающихся убийства в 1963 году 35-го президента США Джона Кеннеди, терактов 11 сентября 2001 года, а также дела Джеффри Эпштейна.

Трамп ответил утвердительно. Он добавил, что уже рассекретил ряд материалов по делу об убийстве Кеннеди.

Политик отметил, что если вернется в Овальный кабинет, то будет очень тщательно подбирать кандидатов на пост генерального прокурора США.