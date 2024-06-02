Парижская полиция задержала трех человек, которые поставили возле Эйфелевой башни пять гробов с плакатом «Французские солдаты, погибшие на Украине» (Soldats français morts en Ukraine), пишет Le Figaro.

Инцидент произошел в воскресенье, 2 мая, возле Эйфелевой башни со стороны Сены. В гробах находился гипс.

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По данным газеты, стражи порядка задержали украинца и немца, которые перенесли гробы к культурному объекту и установили плакат. Кроме того, в участок отправили болгарина, который привез гробы в Париж на фургоне.

Парижская прокуратура возбудила уголовное дело с целью «установить возможное иностранное вмешательство».

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Напомним, что по данным Минобороны РФ, в ходе конфликта погибло большое количество наемников. В частности, по состоянию на 14 марта 2024 года, было уничтожено свыше 400 «солдат удачи» из США, более 300 — из Великобритании, 349 — из Румынии, 147 — из Франции.

По данным ведомства, иностранные бойцы погибали как в ходе боестолкновений, так и при ударах высокоточным оружием по пунктам временной дислокации подразделений.