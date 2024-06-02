BBС: Макрон разрешил Киеву бить по аэродромам в двух областях России

Президент Франции Эммануэль Макрон позволил Киеву использовать поставленные западными странами крылатые ракеты Storm Shadow/Scalp для ударов по аэродромам в Белгородской и Курской областях, пишет телеканал BBC со ссылкой на источник.

Собеседник телеканала уточнил, что риторика французского лидера, его резкие высказывания по украинской тематике воспринимаются именно как «разрешение на использование Storm Shadows/Scalps».

«Мы должны позволить [Украине] нейтрализовать военные объекты, с которых запускаются ракеты, и, по сути, военные объекты, с которых Украина подвергается атакам», — процитировал он Макрона.

В связи с этим, заметил источник, ВСУ смогут наносить удары по аэродромам в Курской и Белгородской областях. По его мнению, использование украинскими военными западного оружия для ударов по России остается лишь «вопросом времени».