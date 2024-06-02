Иран выразил протест послу Китая

Министерство иностранных дел Ирана вызвало в ведомство посла Китая Цун Пейу. Дипломату был выражен протест в связи с позицией Пекина о принадлежности отдельных островов в Персидском заливе, передает ТАСС.

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«На встрече с китайским послом помощник министра иностранных дел Мохаммад Алибек (...) отметил близкие отношения между Ираном и Китаем и напомнил, что уважение суверенитета и территориальной целостности стран является одним из основных принципов международных отношений», — говорится в пресс-релизе иранского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что протест связан с некоторыми положениями заявления по итогам совместного заседания Китая и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), по которому острова Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса признаются территорией эмиратов.

Ранее в Китае отреагировали на Индо-тихоокеанскую стратегию США. Заместитель начальника Объединенного штаба Центрального военного совета КНР генерал-лейтенант Цзин Цзяньфэн назвал ее бесперспективной.